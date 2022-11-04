В Актобе женщина оставила маленького ребенка незнакомым людям и пропала

В Актобе ищут родителей маленького мальчика. В четверг, 3 ноября, около 11:00 неизвестная женщина оставила жителям дома по улице Нариманова на несколько минут своего ребенка. Она сказала, что сходит в магазин, но так и не вернулась, сообщает Zakon.kz.

По этому адресу были направлены сотрудники ювенальной полиции. Ребенка отправили в Центр поддержки детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Ребенку примерно 3-4 года, зовут Ансар. Если вы владеете какими-либо сведениями о родных ребенка, просим сообщить по номеру 8-771-785-10-58 либо на 102, – отметили в полиции.

Полиция Костаная разыскивает без вести пропавшую 17-летнюю Ирину Сергушову. По заявлению матери, она вышла из дома 29 октября 2022 года и не вернулась.