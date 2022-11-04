На участников группы "Машина времени" надели чапаны
Фото: Instagram/daut.shaikhislamov
На своей странице в Instagram известный ведущий и продюсер Даут Шайхисламов опубликовал фотографии со встречи с музыкантами из группы "Машина времени" 4 ноября, сообщает Zakon.kz.
Во время мероприятия участников группы облачили в чапаны.
Подписчики тепло восприняли серию фотографий:
Вау, супер, в далеком 1996 году я был на их концерте, так хотел попасть на их концерт в Астане.
Не стоит прогибаться под изменчивый мир.
Машина времени – легендарная группа.
Чак Норрис вообще не постарел...
В октябре этого года казахстанский и российский комик, юморист, киноактер Нурлан Сабуров стал гостем программы "Түнгі студия". Ведущий Нурлан Коянбаев надел на своего тезку чапан.
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