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На участников группы "Машина времени" надели чапаны

чапаны Фото: Instagram/daut.shaikhislamov
На своей странице в Instagram известный ведущий и продюсер Даут Шайхисламов опубликовал фотографии со встречи с музыкантами из группы "Машина времени" 4 ноября, сообщает Zakon.kz.

Во время мероприятия участников группы облачили в чапаны.

Подписчики тепло восприняли серию фотографий:

  • Вау, супер, в далеком 1996 году я был на их концерте, так хотел попасть на их концерт в Астане.

  • Не стоит прогибаться под изменчивый мир.

  • Машина времени – легендарная группа.

  • Чак Норрис вообще не постарел...

В октябре этого года казахстанский и российский комик, юморист, киноактер Нурлан Сабуров стал гостем программы "Түнгі студия". Ведущий Нурлан Коянбаев надел на своего тезку чапан.

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