На участников группы "Машина времени" надели чапаны

Фото: Instagram/daut.shaikhislamov

На своей странице в Instagram известный ведущий и продюсер Даут Шайхисламов опубликовал фотографии со встречи с музыкантами из группы "Машина времени" 4 ноября, сообщает Zakon.kz.

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