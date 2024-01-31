Умер бывший участник группы "Машина времени" Юрий Ильченко

Российский музыкант и бывший участник группы "Машина времени" Юрий Ильченко умер в возрасте 72 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил журналист Владислав Бачуров в Telegram.

Причину смерти артиста он не назвал.

Ильченко родился в Ростове-на-Дону в 1951 году, еще в детстве вместе с родителями переехал в Ленинград. В 18 лет он вошел в состав группы "Мифы" клавишником. В 1976–1977 годах выступал с легендарной рок-группой "Машина времени".

Кроме того, Ильченко был участником таких коллективов как "Земляне" и "Интеграл". После этого он был идеологом и лидером коллектива, который так и назывался – "Ильченко". С ним Юрий выступал по разным клубам России.

Ильченко также занимался литературой и написал несколько произведений, правда, выпускал их под псевдонимом Седов Б.К.





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