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Умер бывший участник группы "Машина времени" Юрий Ильченко

Умер бывший участник группы "Машина времени" Юрий Ильченко Фото: pixabay
Российский музыкант и бывший участник группы "Машина времени" Юрий Ильченко умер в возрасте 72 лет, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил журналист Владислав Бачуров в Telegram.

Причину смерти артиста он не назвал.

Ильченко родился в Ростове-на-Дону в 1951 году, еще в детстве вместе с родителями переехал в Ленинград. В 18 лет он вошел в состав группы "Мифы" клавишником. В 1976–1977 годах выступал с легендарной рок-группой "Машина времени".

Кроме того, Ильченко был участником таких коллективов как "Земляне" и "Интеграл". После этого он был идеологом и лидером коллектива, который так и назывался – "Ильченко". С ним Юрий выступал по разным клубам России.

Ильченко также занимался литературой и написал несколько произведений, правда, выпускал их под псевдонимом Седов Б.К.


Ранее сообщалось, что на 44 году жизни скончался прославленный казахстанский тяжелоатлет Вячеслав Ершов, который многие годы защищал честь нашей страны на мировых аренах.

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