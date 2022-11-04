Лжеполицейский выманил миллион у жителя Кокшетау, посетившего проститутку

23-летний житель Кокшетау обратился в Управление полиции города с заявлением. Он сообщил, что представившийся сотрудником полиции мужчина присвоил его деньги в сумме 1 миллион тенге, сообщает Zakon.kz.

По словам потерпевшего, 28 октября при выходе из одного из гостиничных комплексов Кокшетау к нему подошел мужчина и, представившись сотрудником полиции, потребовал денег.

Злоумышленник угрожал ему уголовной ответственностью и завладел 1 млн тенге за посещение потерпевшим женщин легкого поведения, – следует из показаний заявителя.

По данным полиции, лжеполицейского задержали. Им оказался безработный 28-летний житель города, который признался в содеянном. При обыске у подозреваемого изъяли обложку от удостоверения сотрудника полиции и деньги.

Управлением полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 190 УК РК "Мошенничество".

Ранее сообщалось, что в Алматы мошенники обманывают горожан, используя персональные данные военнослужащего.