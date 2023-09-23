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18 миллионов выманил мошенник у девочек-сестер в Кокшетау

18 миллионов выманил мошенник у девочек-сестер в Кокшетау Фото: Zakon.kz
21-летний житель Кокшетау выманил у двух сестер 18 миллионов тенге, сообщив, что их мама попала в аварию. Деньги их мать-одиночка скопила на квартиру, сообщает Zakon.kz.

В прокуратуре Акмолинской области рассказали, что злоумышленник рассказал девочкам выдуманную историю о том, что их мама попала в ДТП. Под предлогом помощи маме девочек он выманил все деньги, что женщина скопила на покупку квартиры, передает 716.kz.

В ведомстве отметили, что женщина одна воспитывает детей, а злоумышленник воспользовался тем, что ее не было рядом, когда у него представилась возможность обмануть девочек.

В общей сложности мошеннику пострадавшие передали 18 миллионов тенге. За что мужчина получил тюремный срок в пять лет. Отбывать наказание осужденный будет в учреждении средней безопасности.

Несколькими днями ранее стало известно, что в Актобе телефонные мошенники выманили у ребенка деньги, сообщив, что ее мама якобы совершила ДТП.

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Акмолинская область Кокшетау
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