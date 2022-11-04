Политолог: Амнистия – это второй шанс для участников январских событий

2 ноября вступил в силу закон об амнистии участников январских событий. Политолог Аман Мамбеталиев назвал предстоящую амнистию "кредитом" доверия для фигурантов январских волнений, сообщает Zakon.kz.

В законе говорится, что под амнистию попадают лица, совершившие на территории Казахстана с 4 по 7 января 2022 года уголовные правонарушения, связанные с массовыми беспорядками, либо при их пресечении.

Амнистия сама по себе очень часто применяется в международной практике. Эта норма воспринимается обществом как сильный жест уверенного государства. Потому что таким образом государство, во-первых, дает серьезную оценку всему происходящему, во-вторых, оно дает своим гражданам второй шанс. Политолог Аман Мамбеталиев

По мнению политолога, в нашей правовой системе такая амнистия проводится впервые. Это сложный процесс, который занял огромный период времени и работы. Потому что данная многоуровневая амнистия для участников январских событий является беспрецедентной. В Казахстане практика амнистий всегда была для заключенных по другим правонарушениям.

Большинство граждан, которые не совершали тяжкие преступления, которые, возможно, оказались там ввиду отсутствия достоверной информации, большого скоростного потока различных новостей, попали под провокации и приняли неверные решения. Люди в большинстве своем приходили с осознанием того, чтобы помочь стране. Возможно, они действовали на эмоциях, но, в любом случае, государство им дает второй шанс. Наше правительство понимает, что каждый имеет право на ошибку. Чтобы казахстанцы понимали, что акт гуманизма – это не слабость и не есть снисходительность, это уверенность в будущем для всех своих граждан. Политолог Аман Мамбеталиев

Как подчеркивает специалист, всех участников событий разбирали очень долго. Было привлечено очень много специалистов, как независимых так и сотрудников правоохранительных органов, которые провели огромное количество времени за исследованием материалов и во время допросов и уточнения данных. По каждому фигуранту дела практически индивидуально было проработано решение. И главным условием для освобожденных будет полное признание своей вины.

Как стало известно, по словам заместителя Генпрокурора Асета Чиндалиева, в первую очередь под амнистию попадают те, кто осужден к лишению свободы, пока в список амнистированных попадает 102 человека.

Амнистия – это не акт прощения. После того, как эти люди выйдут на свободу, государство предоставляет период социализации, это очень важно. Но также хотелось бы отметить, что за их действиями будет мониторинг. Граждане, попадающие под амнистию, не должны понимать этот акт так, что их простили, у них должна быть четкая правовая оценка и личная собственная философия о том, что государство им помогает вернуться в общество. Политолог Аман Мамбеталиев

Как подчеркивает специалист, эта амнистия попадает в разряд разовых и показательных актов гуманизма.

Я уверен, что, несмотря на разные политические взгляды, казахстанцы, которым выпала такая возможность, будут вызволены из мест заключения и адаптированы в социуме. Это очень сложный и в то же время очень правильный шаг на пути выстраивания правового государства. Если мы вспомним предыдущие годы, к примеру, события в Жанаозене, земельные протесты, после этих волнений не было такого милосердия со стороны государства, как в этот раз. Политолог Аман Мамбеталиев

По мнению эксперта, по политическим, социальным, гуманным соображениям это решение главы государства достойно уважения, потому что мы как раз-таки говорим о построении правового государства.