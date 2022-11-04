Диетолог назвал продукты, которые помогут сбросить лишний вес

Творог, шпинат и чечевица помогут сбросить лишний вес, рассказал врач-диетолог Майкл Мосли, сообщает Zakon.kz.

По словам эксперта, во время диеты важно концентрироваться на тех продуктах, которые полезны для организма и помогают избавиться от лишних килограммов, пишет Daily Mirror.

Главное правило: отдавать предпочтение той пище, которая улучшает метаболизм и насыщает желудок.

Майкл Мосли отметил, что к таким продуктам относятся те, что богаты белком и полезными жирами. Для стройной фигуры в ежедневное меню следует включить яйца, куриную грудку, йогурт и нежирную говядину.

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Диетолог Наталья Нефедова перечислила главные ошибки худеющих. В среднем женщина должна потреблять 1800-2000 килокалорий в сутки, а мужчина – 2500-3000 килокалорий, уточнила она.