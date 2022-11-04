В Минэкологии заявили, что астанчане продолжают топить дома углем

На встрече с населением министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев констатировал, что астанчане продолжают топить дома углем, притом что в их районы уже проведен газ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минэкологии, жители частного сектора столицы не спешат подсоединять свои дома к проведенным в их районы газопроводам. Все дело в цене подключения. Она составляет 700-900 тыс. тенге. Такая сумма не всем по карману.

К сожалению, в тех районах, где проведен газ, население продолжает использовать твердое топливо для отопления, что приводит к загрязнению воздуха. И этому причина дорогая стоимость подключения (700-900 тыс. тенге) к голубому топливу. Поэтому министерство просит акимат совместно с "КазТрансГазом" пересмотреть действующую ценовую политику и оказывать адресную помощь социально уязвимому населению. Сериккали Брекешев

По данным Минэкологии, сегодня обеспечено подключение потребителей в ж/м "Коктал-1, 2", "Агрогородок", "Железнодорожный", "Промышленный", "Юго-Восток", "Куйгендар", "Мичурино", "Интернациональный", а также в микрорайонах в районе ул. Потанина-Московская, Гур-Бесик, Акбилай, Казахауыл.

В целом министр рассказал, что Дорожная карта по решению экологических проблем Астаны предусматривает меры по снижению выбросов угольных ТЭЦ, частного сектора и автотранспорта, озеленению и другое. Всего предусмотрено 13 мероприятий, из них исполнено 8.

По газификации частного сектора он отметил, что этот процесс разделен на несколько очередей. В 2021 году завершено строительство 1-й очереди и частично 2-й очереди газификации столицы. Доступ к природному газу имеют 14 тысяч абонентов, или около 200 тысяч человек. К газу подключено порядка 6,7 тысячи абонентов. Также к газу подключены 13 автономных котельных.

Завершение газификации 2-й и 3-й очередей планируется до 2025 года. Работы продолжаются.

В части экологизации автотранспорта приобретены и введены в эксплуатацию 100 единиц электробусов, на газовое топливо переведены 75% (854 из 1200) единиц автотранспортных средств коммунальных предприятий акимата, проведены работы по переводу на газобаллонное оборудование городского парка такси. Сериккали Брекешев

В рамках газификации ТЭЦ завершена работа по строительству подводящих газопроводов к ТЭЦ-1 и 2. Уже 16 водогрейных котлов ТЭЦ-1 и 2 переведены на газ. Реконструкция котлов для совместного сжигания природного газа и угля/мазута позволит сократить выбросы на 20%.

Также завершено исследование ветрового режима Астаны. Создана карта ветра с учетом застройки города, рельефа местности, зеленых насаждений. В этом году панируется внести коррективы в генеральные планы застройки с учетом ветрового режима.

В заключение Брекешев указал, что недавно Дорожная карта была актуализирована, в связи с чем в нее вошли новые мероприятия для улучшения экоситуации. Он обратился к столичному акимату с просьбой держать на особом контроле вопрос ее реализации.

Казахстанцы стали больше платить за уголь. К такому выводу пришли аналитики. По их данным, уголь для населения подорожал на 3% за месяц и сразу на 11% – за год.