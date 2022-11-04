Назван Топ-6 знаков зодиака, у представителей которых есть все шансы разбогатеть в ноябре

Эксперты по звездам перечислили представителей зодиакального созвездия, у которых последний месяц осени будет денежным, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал FTimes.ru, в Топ-6 вошли рожденные под такими знаками, как Водолей, Лев, Телец, Весы, Скорпион и Овен.

Водолей

Рейтинг открывают представители Водолеев, которые сконцентрируются в ноябре на вопросах недвижимости.

Возможно, вы решите поменять место жительства и продадите жилье. Всем будут управлять семейные обстоятельства, дела детей. Вы все сделаете для того, чтобы улучшить их условия жизни.

Лев

В ноябре произойдут перемены в профессиональной и финансовой сферах родных и близких людей Львов, да и самих представителей этого огненного знака.

Вы также можете получить выгодные предложения, или вас повысят в должности. От этого ваши доходы значительно вырастут. Не исключено, что кто-то из родственников решит передать вам свой бизнес. Больше всего дохода вы получите в период новолуния 23 ноября. Это будет результатом ваших стараний, возможно, даже многолетних.

Телец

На четвертом месте расположились Тельцы. Затмение, которое произойдет 23 ноября, для них станет временем больших денег.

Также прибыль придет к вашим родным или близким людям. Не исключено, что кто-то из них начнет вести собственный бизнес, или вы решитесь на оформление ипотеки. Наконец, кто-то может оставить вам наследство, и вы начнете оформлять все необходимые документы.

Весы

Тройку счастливчиков ноября открывают Весы. Во время затмения 8 ноября им удастся решить такие важные вопросы, как закрытие или, наоборот, оформление кредита.

Также, возможно, вы получите наследство или деньги придут из совершенно неожиданного источника. Например, вам помогут финансово или вернут давно забытый вами долг. Наконец, может сделать выплаты для вас государственная структура. На этом основании вы начнете планировать крупную покупку недвижимости — квартиры, земли.

Скорпион

Скорпионы в последнее время не очень-то довольны своей работой, поэтому весьма закономерно то, что они в какой-то момент решат ее поменять.

Более того, вы даже сможете пойти работать на себя, заняться фрилансом. Особенного качественного скачка вы достигнете в финансовой сфере ближе к новолунию 23 ноября. Отличный месяц для того, чтобы открыть международный проект, найти иностранных партнеров. Это принесет вам существенную прибыль до весны 2023 года. Кроме того, возможны перемены в профессиональной деятельности у вашего партнера по браку или родных людей.

Овен

Рейтинг возглавили Овны, для которых в ноябре особенное значение будут иметь деньги и личные сбережения.

Вы достигнете материального развития и останетесь собой довольны. Возможно, вы откроете собственный бизнес или займетесь перспективным проектом, который очень быстро "выстрелит" отличной прибылью. Кроме того, можете ожидать приглашения в какую-то известную компанию, в эффективный коллектив. Ближе к 8 ноября вы получите ощутимые результаты и пополните собственный кошелек. Наконец, не исключено открытие счета за границей или оформление международных документов.

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