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Тело россиянина нашли в квартире с плачущими детьми

Тело мужчины нашли в квартире с детьми Фото: пресс-служба москвоской прокуратуры
В квартире на Шоссейной улице в Москве нашли тело молодого 27-летнего мужчины без признаков насильственной смерти, сообщает Zakon.kz.

Соседи вызвали полицию, услышав плач детей. Вместе с двумя малолетними находилась их мать, сообщила прокуратура Москвы.

Всего у 31-летней женщины четверо несовершеннолетних детей 2009, 2011 и двое 2021 годов рождения.

На кухне квартиры полицейские обнаружили тело мужчины, являющегося мужем хозяйки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также будет принято решение по соблюдению интересов и прав детей.

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