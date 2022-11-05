Тело россиянина нашли в квартире с плачущими детьми
Фото: пресс-служба москвоской прокуратуры
В квартире на Шоссейной улице в Москве нашли тело молодого 27-летнего мужчины без признаков насильственной смерти, сообщает Zakon.kz.
Соседи вызвали полицию, услышав плач детей. Вместе с двумя малолетними находилась их мать, сообщила прокуратура Москвы.
Всего у 31-летней женщины четверо несовершеннолетних детей 2009, 2011 и двое 2021 годов рождения.
На кухне квартиры полицейские обнаружили тело мужчины, являющегося мужем хозяйки. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также будет принято решение по соблюдению интересов и прав детей.
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