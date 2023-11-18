Жительницу Костаная нашли мертвой в собственной квартире

61-летнюю жительницу Костаная с признаками насильственной смерти нашли в ее собственной квартире. Полицейские задержали подозреваемую, сообщает Zakon.kz.

По неофициальным данным, погибшая жила в одном из домов восьмого микрорайона. Трагедия случилась 16 ноября, передают Костанайские новости со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 51-летняя женщина, которая водворена в изолятор временного содержания". Пресс-служба ДП Костанайской области

Подробности случившегося в полиции не сообщают, ссылаясь на тайну следствия.

Ранее казахстанец получил огнестрельное ранение после конфликта с прохожим в Грузии, подозреваемого задержали полицейские.

