Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Жительницу Костаная нашли мертвой в собственной квартире

Жительницу Костаная нашли мертвой в собственной квартире Фото: pixabay
61-летнюю жительницу Костаная с признаками насильственной смерти нашли в ее собственной квартире. Полицейские задержали подозреваемую, сообщает Zakon.kz.

По неофициальным данным, погибшая жила в одном из домов восьмого микрорайона. Трагедия случилась 16 ноября, передают Костанайские новости со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

"По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство". По подозрению в совершении преступления задержана 51-летняя женщина, которая водворена в изолятор временного содержания". Пресс-служба ДП Костанайской области

Подробности случившегося в полиции не сообщают, ссылаясь на тайну следствия.

Ранее казахстанец получил огнестрельное ранение после конфликта с прохожим в Грузии, подозреваемого задержали полицейские.

Читайте также

Жительница Усть-Каменогорска скончался после падения с парапета на набережной Иртыша
Жительница Усть-Каменогорска скончался после падения с парапета на набережной Иртыша
Участковый спас мужчину из горящего дома в Костанайской области
Участковый спас мужчину из горящего дома в Костанайской области
Два ребенка отравились угарным газом в ВКО
Два ребенка отравились угарным газом в ВКО
Мария Мельникова
Костанай Костанайская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД обратилось к казахстанцам
МВД обратилось к казахстанцам
Зима близко: резкое похолодание до -16°С и сильные осадки ожидаются в Казахстане
Зима близко: резкое похолодание до -16°С и сильные осадки ожидаются в Казахстане
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
Работникам госучреждений повысят зарплату с 2024 года
Работникам госучреждений повысят зарплату с 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления