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В Актобе дольщики не могут заехать в свои квартиры

дом, дольщики Фото: pixabay
Два года актюбинские дольщики не могут заселиться в собственные квартиры. В сложном положении оказалось почти 50 семей. Дом с виду готов, но люди по-прежнему ютятся у родственников или арендуют жилье, сообщает Zakon.kz.

Дом на 48 квартир в жилом комплексе "Кайнар" должны были сдать в эксплуатацию в 2020 году. Люди выкупили свои квадратные метры еще на этапе застройки в 2018-2019 годах, передает корреспондент телеканала Astanatv.kz.

Многих привлекала цена: квадратный метр жилья продавали за 150 тыс. тенге. В итоге жилплощади до сих пор пустуют, в подъезде не завершена отделка, а к самому дому все еще не подключены коммуникации.

Мы купили трехкомнатную квартиру, 95 квадратных метров, 12 миллионов. Рассчитались, но до сих пор обещают, завтраками кормят. В данный момент не подключена вода, канализация еще не подключена. Люди, вложив последние накопления, вынуждены жить у родственников или на съемных квартирах.Житель Актобе Бахыткерей Жаппаров

По словам другого жителя, Ерболата Маратова, многие продали свои квартиры, дома, чтобы сюда вложиться.

Теперь на квартирах живут. Мы четыре года назад договор оформили, а застройщик не спешит выполнять обязательства. Житель Актобе Ерболат Маратов

Застройщик, в свою очередь, объяснил, что процесс затормозился из-за повышения цен на стройматериалы. Многое подорожало в два, а то и в три раза, рассказал один из учредителей компании. Тем не менее работы на этапе завершения. Остались нюансы.

Соучредитель строительной компании Виктор Масленников говорит, что не решен только крупный вопрос: это подъезды.

По подъездам мы закончим в течение, я думаю, 25 дней. Один еще вопрос – осталось только врезку водопровода сделать, все сети готовы. Канализация, сети. В канализации осталось только поставить насос и получить разрешение на врезку. Соучредитель строительной компании Виктор Масленников

По словам застройщика, въехать в свои квартиры люди смогут к концу года. Однако дольщики уже не верят никаким обещаниям. Слишком часто компания переносила срок ввода в эксплуатацию. Люди намерены отстаивать свое право на собственность в суде.

Сегодня на рынке первичного жилья Казахстана застройщики часто предлагают гражданам приобрести квартиру через долевое участие. Однако здесь есть немало подводных камней: порой дольщиков обманывают, вводят в заблуждение из-за незнания ими своих прав. Эксперты дают рекомендации, как не стать обманутым дольщиком.

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