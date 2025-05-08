Более 200 семей не могут заехать в свои квартиры в Алматы

В Алматы больше 200 семей не могут заехать в свои квартиры. Говорят, что вложились в строительство дома, который должны были сдать в эксплуатацию четыре года назад. Но застройщик постоянно переносит сроки. А еще самовольно меняет план проекта, жалуются дольщики, сообщает Zakon.kz.

Алматинка Насиба Идрисова рассказала КТК, что купила квартиру для себя с сыном в ЖК с говорящим названием Millennium Park неподалеку от центра Алматы. Чтобы пожить в элитном районе, женщина продала единственное жилье. Ключи от заветных квадратов ей пообещали вручить меньше чем через год. С тех пор сын женился. У него родились дети. А Насиба, теперь уже с большой семьей, так и скитается по съемным квартирам.

"Я купила, 100% оплатила Millennium Park в 2021 году. Январь месяц, начало января. 21-го года в декабре мне обещали. Конец декабря – должны были мне уже ключи дать. Уже 21-й, 22-й, 23-й, 24-й, 25-й. Уже, ой, сколько. Мне по документам так обещали. В договоре написано, 100% они не возвращают нам. 20% денег – удержка у них идет. Вот, если я оплатила 20 млн, например, они 20% задержат. Это, считайте, четыре миллиона они забирают себе. Я уже не знаю. Придем поджигать себя только к Досаеву. Больше никак". Насиба Идрисова

Своих квартир ждут 200 с лишним семей. По словам дольщиков, большая часть из них выплатила всю сумму сразу. Компания обещала грандиозный проект: 17-этажный дом комфорт-класса, высокие потолки, кирпичную облицовку. На деле все оказалось иначе. Люди жалуются: застройщик самовольно меняет план проекта. Изменилось даже название ЖК. Из звучного Millennium Park его сократили до M.Park. По словам людей, на этом участке возле дома им обещали детскую площадку. Но месяц назад здесь вырыли котлован. И вместо качелей и каруселей, утверждают дольщики, застройщик возведет еще две многоэтажки. Обманутые люди уверены, что у компании большие финансовые проблемы. И чтобы закончить строительство, она решила продавать квартиры в многоэтажках, которые еще только планирует возводить.

"У них большая кредиторская задолженность именно с поставщиками. То есть они как бы в плохом списке у поставщиков. Они не выплачивают за работу подрядчикам. Соответственно, у них постоянно меняются рабочие бригады. Каждый раз они разные. За этот год, как мы ходим на эти собрания, движение было только то, что они сделали вот наружную облицовку. И все. Внутри абсолютно ничего нет. Воды. Как можно сдавать дом, если там даже не провели водопровод". Ирина Тюлегенева

Представители компании попытались успокоить разгневанных дольщиков. Утверждают, проблем у них нет. Строить новые высотки начали на отдельном участке. Места для детской площадки там хватит. А название сменили из-за авторских прав. Оказалось, что ЖК под именем Millennium Park уже давно есть. А еще застройщик назвал новые сроки, когда дом будет готов: на этот раз вручить ключи пообещали до конца этого месяца.

"Есть гарантийное письмо акиму района. Мы написали, что до 31 мая мы закончим строительство. В случае если нет, акимат имеет право назначить проверку, заморозить стройку и начать проверку. Были разные ситуации вообще на рынке строительства. Поэтому немножко сроки затянулись. Все объективно сказать не могу по определенным обстоятельствам". Представитель ТОО Monumental Building Данияр Джексембинов

Отчаявшиеся дольщики готовы подождать до конца весны. Но если компания и в этот раз не сдержит обещания, люди намерены обращаться в суд.

Ранее сообщалось, что дольщики вложили сотни миллионов тенге, но остались без денег и жилья в Актобе.