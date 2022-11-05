В аэропорту Алматы рассказали, как перенесут историческое здание

Историческое здание аэропорта Алматы построили еще в 1947 году. В администрации аэропорта отметили, что при переносе сохранят декоративные элементы, сообщает Zakon.kz.

В соответствии со ст. 29 закона РК "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия" перемещение памятника допускается, если его перемещение и изменение повлекут улучшение условий его сохранения.

Основанием для перемещения памятника послужили следующие документы:

постановление акимата города Алматы №4/492 от 11 ноября 2020 года "О перемещении памятника истории и культуры местного значения "Аэропорт (Аэропорт международных линий)";

заключение историко-культурной экспертизы Научно-исследовательского и проектного филиала РГП "Казреставрация" от 31 октября 2022 года;

протокол №6 от 1 ноября 2022 года специальной комиссии по вопросам историко-культурного наследия Министерства культуры и спорта РК.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что перемещение памятника архитектуры подразумевает его воссоздание с существующими декоративными элементами на новом месте.

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Декоративные элементы здания определяют его культурно-историческое значение как памятника.

В связи с чем здание будет воссоздано и сохранит оригинальный вид следующих декоративных элементов: витражное заполнение оконных проемов, декоративные рельефно-орнаментированные панно на боковых фасадах, многопрофильный карниз с рельефно-орнаментированным карнизом по периметру, пештак, "сталактитовый" карниз пилонов пештака, трехчетвертные орнаментированные колонны национального ордера по углам пилонов, витраж арочного проема, башня (бельведер) со шпилем, ажурный парапет по всему периметру кровли. Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

При строительстве нового международного пассажирского терминала памятник со всеми декоративными элементами переместят в радиусе 420 метров на территории Международного аэропорта Алматы.

Фото: пресс-служба Международного аэропорта Алматы

В пресс-службе аэропорта отметили, что это позволит улучшить условия по сохранению здания как памятника истории и культуры.