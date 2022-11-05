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В аэропорту Алматы рассказали, как перенесут историческое здание

перемещение исторического здания аэропорта Алматы Фото: Zakon.kz
Историческое здание аэропорта Алматы построили еще в 1947 году. В администрации аэропорта отметили, что при переносе сохранят декоративные элементы, сообщает Zakon.kz.

В соответствии со ст. 29 закона РК "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия" перемещение памятника допускается, если его перемещение и изменение повлекут улучшение условий его сохранения.

Основанием для перемещения памятника послужили следующие документы:

  • постановление акимата города Алматы №4/492 от 11 ноября 2020 года "О перемещении памятника истории и культуры местного значения "Аэропорт (Аэропорт международных линий)";

  • заключение историко-культурной экспертизы Научно-исследовательского и проектного филиала РГП "Казреставрация" от 31 октября 2022 года;

  • протокол №6 от 1 ноября 2022 года специальной комиссии по вопросам историко-культурного наследия Министерства культуры и спорта РК.

В пресс-службе аэропорта сообщили, что перемещение памятника архитектуры подразумевает его воссоздание с существующими декоративными элементами на новом месте.

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Декоративные элементы здания определяют его культурно-историческое значение как памятника.

В связи с чем здание будет воссоздано и сохранит оригинальный вид следующих декоративных элементов: витражное заполнение оконных проемов, декоративные рельефно-орнаментированные панно на боковых фасадах, многопрофильный карниз с рельефно-орнаментированным карнизом по периметру, пештак, "сталактитовый" карниз пилонов пештака, трехчетвертные орнаментированные колонны национального ордера по углам пилонов, витраж арочного проема, башня (бельведер) со шпилем, ажурный парапет по всему периметру кровли.Пресс-служба Международного аэропорта Алматы

При строительстве нового международного пассажирского терминала памятник со всеми декоративными элементами переместят в радиусе 420 метров на территории Международного аэропорта Алматы.

историческое здание аэропорта Алматы

Фото: пресс-служба Международного аэропорта Алматы

В пресс-службе аэропорта отметили, что это позволит улучшить условия по сохранению здания как памятника истории и культуры.

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