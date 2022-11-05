В аэропорту Алматы рассказали, как перенесут историческое здание
В соответствии со ст. 29 закона РК "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия" перемещение памятника допускается, если его перемещение и изменение повлекут улучшение условий его сохранения.
Основанием для перемещения памятника послужили следующие документы:
постановление акимата города Алматы №4/492 от 11 ноября 2020 года "О перемещении памятника истории и культуры местного значения "Аэропорт (Аэропорт международных линий)";
заключение историко-культурной экспертизы Научно-исследовательского и проектного филиала РГП "Казреставрация" от 31 октября 2022 года;
протокол №6 от 1 ноября 2022 года специальной комиссии по вопросам историко-культурного наследия Министерства культуры и спорта РК.
В пресс-службе аэропорта сообщили, что перемещение памятника архитектуры подразумевает его воссоздание с существующими декоративными элементами на новом месте.
Декоративные элементы здания определяют его культурно-историческое значение как памятника.
В связи с чем здание будет воссоздано и сохранит оригинальный вид следующих декоративных элементов: витражное заполнение оконных проемов, декоративные рельефно-орнаментированные панно на боковых фасадах, многопрофильный карниз с рельефно-орнаментированным карнизом по периметру, пештак, "сталактитовый" карниз пилонов пештака, трехчетвертные орнаментированные колонны национального ордера по углам пилонов, витраж арочного проема, башня (бельведер) со шпилем, ажурный парапет по всему периметру кровли.Пресс-служба Международного аэропорта Алматы
При строительстве нового международного пассажирского терминала памятник со всеми декоративными элементами переместят в радиусе 420 метров на территории Международного аэропорта Алматы.
Фото: пресс-служба Международного аэропорта Алматы