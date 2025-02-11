В центре Алматы восстановят известное историческое здание

Историческое здание бывшей железнодорожной больницы в Алматы восстановят в 2026 году. Объект, более известный как "госпиталь Турксиба", расположен в центре мегаполиса, на пересечении проспекта Абая и улицы Масанчи.

Здание оказалось бесхозным несколько лет назад. Это привело к такому плачевному состоянию, как разбитые окна, граффити на стенах, штукатурка, которая осыпается буквально на глазах.

Хотя еще недавно "госпиталь Турксиба" считался одним из самых красивых исторических зданий Алматы.

Его строительство началось сразу после войны, в 1948 году, по проекту советского архитектора Ивана Кудрявцева. Колонны, арки, лепнина и узоры в национальном стиле – здание всегда было частью неповторимого облика старого города.

Проблемы начались в 2018 году, когда комплекс зданий бывшего медцентра передали в доверительное управление частной компании.

Незадолго до этого, как отмечает корреспондент издания "24.kz", инвесторы уже начали вкладывать средства в ремонт. Однако в том же году объект включили в предварительный список архитектурных памятников и работы остановили.

Примечательно, что в качестве больничного комплекса здание не использовали даже во время пандемии, когда в городе очень не хватало стационаров для лечения людей.

Кроме того, здание госпиталя практически не охраняется. Оно огорожено лишь тонким металлическим забором, преодолеть который не составляет особого труда. Здесь довольно часто можно наблюдать подростков и бездомных.

Картину разрухи довершил пожар, он случился в июле – на втором этаже загорелся мусор.

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Заместитель начальника городского Управления строительства Даулет Еламанов уверяет, что восстановление исторического объекта начнется совсем скоро.

"На данный момент проект проходит госэкспертизу. Предварительные сроки получения госэкспертизы – апрель 2025 года. Строительно-монтажные работы планируем начать в мае". Даулет Еламанов

Реконструкция здания, по его словам, будет проходить около 13 месяцев.

Если все пойдет по плану, ее завершат во второй половине 2026 года. Потратить на нее планируют 6 млрд тенге.

После завершения всех работ в новом здании разместят городской детский реабилитационный центр для пациентов с болезнями опорно-двигательного аппарата, ДЦП, речевой патологией и другими недугами.

Так как объект является памятником архитектуры, предусмотрено его восстановление в первоначальном виде.

6 февраля 2025 года аким города Ерболат Досаев заявил, что в Алматы снесут здание роддома №1. Он также назвал сроки и объяснил причину. Об этом можно прочитать по этой ссылке.