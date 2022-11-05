Лидер команды РК проиграл в 1/8 международного турнира по настольному теннису

Фото: olympic.kz

Лидер команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко потерпел поражение в 1/8 финала турнира WTT Contender Nova Gorica в Словении, сообщает Zakon.kz.

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