Лидер команды РК проиграл в 1/8 международного турнира по настольному теннису
Фото: olympic.kz
Лидер команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко потерпел поражение в 1/8 финала турнира WTT Contender Nova Gorica в Словении, сообщает Zakon.kz.
Он уступил бронзовому призеру чемпионата Европы 2019 года, французу Джану Аккузу.
Итоговый счет в матче составил 2:3.
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