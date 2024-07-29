Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Лидер команды Казахстана по настольному теннису вышел в 1/8 финала Олимпиады

Кирилл Герасименко, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 00:06 Фото: olympic.kz/Турар Казангапов
Лидер команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко 29 июля пробился в 1/8 финала Олимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Национальный олимпийский комитет РК, Кирилл провел напряженный матч в 1/16.

"В ходе встречи с немцем Даном Цю казахстанец уступал со счетом 1:3. Однако затем Герасименко не только отыгрался, но и смог одержать победу", – говорится в сообщении.

Итоговый счет составил 4:3 – Кирилл вышел в 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что лидер мужской команды Казахстана по теннису Александр Бублик 29 июля обратился к казахстанцам после поражения на старте Олимпийских игр в Париже. 

Читайте также

Мухаммедсабыр Базарбайулы
Казахстанский боксер пробился в 1/4 финала Олимпиады
Футбол Чемпион Европы (U-19)
Молодые футболисты Испании повторили успех своей взрослой сборной
Диана Абдуллаева
Париж-2024 Казахстан 2024 год Хорошие новости Настольный теннис Олимпийские игры
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В начале следующей неделе геошторм высокой мощности обрушится на Землю
В начале следующей недели геошторм высокой мощности обрушится на Землю
жара, повышение температуры
12 способов выжить без кондиционера в жару и охладить квартиру
90-летняя мама Игоря Крутого трогательно обратилась к сыну
90-летняя мама Игоря Крутого трогательно обратилась к сыну
термометр
В девяти областях Казахстана прогнозируют сильную жару 29 июля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: