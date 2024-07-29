Лидер команды Казахстана по настольному теннису вышел в 1/8 финала Олимпиады

Фото: olympic.kz/Турар Казангапов

Лидер команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко 29 июля пробился в 1/8 финала Олимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.

Как отметил Национальный олимпийский комитет РК, Кирилл провел напряженный матч в 1/16. "В ходе встречи с немцем Даном Цю казахстанец уступал со счетом 1:3. Однако затем Герасименко не только отыгрался, но и смог одержать победу", – говорится в сообщении. Итоговый счет составил 4:3 – Кирилл вышел в 1/8 финала. Ранее сообщалось, что лидер мужской команды Казахстана по теннису Александр Бублик 29 июля обратился к казахстанцам после поражения на старте Олимпийских игр в Париже.

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