Лидер команды Казахстана по настольному теннису вышел в 1/8 финала Олимпиады
Фото: olympic.kz/Турар Казангапов
Лидер команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко 29 июля пробился в 1/8 финала Олимпийских игр в Париже, сообщает Zakon.kz.
Как отметил Национальный олимпийский комитет РК, Кирилл провел напряженный матч в 1/16.
"В ходе встречи с немцем Даном Цю казахстанец уступал со счетом 1:3. Однако затем Герасименко не только отыгрался, но и смог одержать победу", – говорится в сообщении.
Итоговый счет составил 4:3 – Кирилл вышел в 1/8 финала.
Ранее сообщалось, что лидер мужской команды Казахстана по теннису Александр Бублик 29 июля обратился к казахстанцам после поражения на старте Олимпийских игр в Париже.
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