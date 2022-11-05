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В Петропавловске большегруз сошел в кювет из-за снегопада

большегруз, снегопад Фото: скриншот видео
В ночь на 5 ноября на объездной дороге Петропавловска в условиях обильного снегопада сошел в кювет большегрузный автомобиль DAF, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП Северо-Казахстанской области, автомобилем управлял 54-летний водитель. Он следовал с грузом антифриза в город Усть-Каменогорск.

В результате происшествия никто не пострадал.

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Ранее сообщалось, что Петропавловск завалило снегом. 23 единицы техники выехали на чистку дорог, еще 19 убирали снег с тротуаров. Три спецмашины высыпали противогололедный материал на дороги.

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