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На шахте "Казахстанская" нашли тело рабочего

Тело рабочего нашли на шахте "Казахстанская" Фото: пресс-служба АО "АреслорМиттал Темиртау"
На момент происшествия он не находился при исполнении служебных обязанностей, сообщает Zakon.kz.

6 ноября на территории шахты "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" обнаружили тело сотрудника одного из подразделений департамента, сообщили в пресс-службе АО "АМТ".

Отмечается, что на момент происшествия сотрудник не находился при исполнении служебных обязанностей.

Полицейские ведут расследование.

3 ноября на шахте в Карагандинской области произошел выброс газа, пять человек погибли, четверо пострадали. В момент аварии под землей находились 106 человек. 101 рабочего эвакуировали.

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