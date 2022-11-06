На шахте "Казахстанская" нашли тело рабочего
Фото: пресс-служба АО "АреслорМиттал Темиртау"
На момент происшествия он не находился при исполнении служебных обязанностей, сообщает Zakon.kz.
6 ноября на территории шахты "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" обнаружили тело сотрудника одного из подразделений департамента, сообщили в пресс-службе АО "АМТ".
Отмечается, что на момент происшествия сотрудник не находился при исполнении служебных обязанностей.
Полицейские ведут расследование.
3 ноября на шахте в Карагандинской области произошел выброс газа, пять человек погибли, четверо пострадали. В момент аварии под землей находились 106 человек. 101 рабочего эвакуировали.
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