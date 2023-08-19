На шахте "Казахстанская" нашли тело последнего погибшего горняка

Спасатели обнаружили тело пятого погибшего горняка на шахте "Казахстанская". Им оказался Илья Старовойт, сообщает Zakon.kz.

В АО "АрселорМиттал Темиртау" подтвердили смерть всех пятерых шахтеров, в том числе и горного рабочего Старовойта И.А., 1996 г.р.

В компании напомнили, что в момент аварии на шахте находились 227 сотрудников. Был немедленно введен план ликвидации аварии и 222 человека подняты на землю, 5 человек трагически погибли.

Список погибших:

Стешин Денис Геннадьевич, 1978 г.р., проходчик подземный 4 разряда, стаж 21 год;

Халиков Артур Ринатович, 1994 г.р., электрослесарь подземный 4 разряда, стаж 10 лет;

Бургун Виктор Сергеевич, 1966 г.р., электрослесарь подземный 5 разряда, стаж 39 лет;

Слюньков Виталий Владимирович, 1965 г.р., электрослесарь подземный 5 разряда, стаж 39 лет;

Старовойт Илья Александрович, 1996 г.р., электрослесарь подземный 3 разряда, стаж 4 года.

"Я глубоко потрясен этой аварией. Мы системно работали над повышением уровня безопасности шахт, а эта авария нанесла серьезный ущерб всем нашим усилиям. Никакие слова, которые можно сказать сейчас, не могут утешить семьи, потерявшие близких. От имени "АрселорМиттал Темиртау" я глубоко сожалею об этой аварии и о том, что нам не удалось успешно эвакуировать всех из шахты. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поддержать пострадавшие семьи. Все наши мысли сейчас с семьями наших коллег, и мы окажем всю необходимую поддержку", – отметил исполнительный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Виктор Гафиулов.

Компания тесно сотрудничает с государственными органами для полного расследования причин аварии.

Пока все факты окончательно неизвестны.

Сегодня стало известно о том, что найдено тело четвертого шахтера. Ранее в компании назвали имена трех погибших шахтеров.

Как сообщали ранее, 17 августа на шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской области произошел пожар: загорелась конвейерная лента. 222 шахтеров вывели на поверхность. Еще пятеро горняков остались под землей: их не смогли вывести из-за низкой видимости.

Ранее стало известно, сколько нарушений выявили в ходе последней проверки на шахте "Казахстанская", а также какую помощь окажут пострадавшим горнякам.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев дал поручения в связи с ЧП на шахте "Казахстанская" и пригрозил иностранным собственникам. А премьер-министр РК Алихан Смаилов встретился с членами семей шахтеров, погибших в результате аварии на шахте и посетил находящихся в больнице пострадавших горняков.

Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 277 ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ") УК РК. Дело находится на контроле прокуратуры Карагандинской области.