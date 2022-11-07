Новый вид мошенничества: казахстанцам предлагают займы через WhatsApp

Казахстанцам рассылают сообщение в мессенджере WhatsApp от имени неизвестного французского экономиста. Он был "готов предоставить" кредиты гражданам Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Связавшись с этим человеком, якобы можно получить сумму от 1 до 9 млн тенге. Это мошенничество, пишет stopfake.kz.

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Такие схемы обмана распространены во многих странах мира. В Сети есть предупреждения о мошенниках, которые предлагают займы, и описание того, как именно они убеждают людей в собственной честности.

Злоумышленники замечают, что потенциальный клиент проявляет к ним интерес. Далее его просят оплатить комиссионный взнос за оформление займа. Связь с мошенниками обрывается. Обратившийся к ним человек теряет отправленные деньги. Никто так и не получает никакой заем.

В первой половине 2018 года 315 жителей Сингапура стали жертвами мошенников. Им обещали займы через мессенджеры и социальные сети. Общая сумма денег, которых лишились жертвы преступников, составила 670 тыс. долларов.

В 2019 году количество обманутых сингапурцев выросло до 692. Сумма ущерба составила 2,2 млн долларов. При этом в одном из случаев в качестве "комиссионного взноса" мошенники потребовали более 8 тыс. долларов.

В СМИ также сообщали о том, что тех, кто отказался платить "взнос", преследовали и даже шантажировали, угрожая обнародовать персональные данные, полученные мошенниками в ходе беседы с жертвой.

55-летняя алматинка стала жертвой мошенников и отдала им порядка 80 тыс. долларов. Она выполняла требования злоумышленников неделю и была уверена, что ее личные сбережения "пытаются обезопасить".

Жители Петропавловска активно пересылают в WhatsApp скриншот с уведомлением о наличии штрафа. Полицейские Северо-Казахстанской области предупреждают о мошенниках.