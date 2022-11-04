Алматинка неделю выполняла условия мошенников и отдала им 80 тыс. долларов

55-летняя алматинка стала жертвой мошенников и отдала им порядка 80 тыс. долларов. Она выполняла требования злоумышленников неделю и была уверена, что ее личные сбережения "пытаются обезопасить", сообщает Zakon.kz.

21 октября мошенники позвонили женщине на мобильный телефон. Один из них представился сотрудником банка, другой – полицейским. Они сообщили, что счет женщины подвергся атаке со стороны неизвестных.

Злоумышленники предложили сохранить деньги и передать их "специалисту банка". Так их внесут на “безопасный счет”. Тогда женщина передала незнакомцу 74 тыс. 707 долларов и 1 млн 337 тыс. тенге.

На следующий день гражданке снова позвонили “банкиры” и убедили оформить кредит на сумму 2 млн тенге. Женщина выполнила требование злоумышленников.

Лишь 1 ноября женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась за помощью в полицию, – отметил начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.

По факту зарегистрировано уголовное дело по статье 190 ч. 4 п. 2 УК РК. Создана следственно-оперативная группа.

Полицейские задержали троих: гражданина С., 1998 года рождения, гражданина А., 1996 года рождения, и гражданина России С., 1995 года рождения. В съемном офисе подозреваемых нашли 20 мобильных номеров и 52 банковские карточки, открытые в разных банках.

На допросе задержанные признались, что они занимаются обналичиванием денег. Переводят их в криптовалюту, получая от этого свою выгоду.

Устанавливаются соучастники. Подозреваемые находятся по стражей.

В прокуратуре Алматы призывают граждан проявлять осторожность и бдительность.

Павлодарка перевела мошенникам 19 млн тенге, желая получить инвестиции. Потерпевшая увидела в Instagram рекламу и решила принять участие в "выгодном предложении". Всю сумму она перевела через приложение.

Телефонные мошенники придумывают новые способы обмана. Наиболее уязвимыми остаются люди старшего поколения и молодежь.