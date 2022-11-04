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Казахстанцев предупреждают о новом виде мошенничества

Полицейские прокомментировали информацию о возможном новом виде мошенничества Фото: pexels
Жители Петропавловска активно пересылают в WhatsApp скриншот с уведомлением о наличии штрафа. Полицейские Северо-Казахстанской области предупреждают о мошенниках, сообщает Zakon.kz.

Отправителем является Police_Pvl. В полиции прокомментировали данную рассылку и отметили, что такого официального адреса не существует. 

Старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления криминальной полиции ДП СКО Виталий Подчернин уточняет, что необходимо быть осторожными.


Казахстанцев предупреждают о новом виде мошенничества

Фото: пресс-служба ДП СКО


По его словам, о наличии или отсутствии штрафа следует узнавать по официальным каналам: позвонив в Единый контакт-центр электронного правительства РК 1414 или обратившись в полицию. 

Никогда не следует переходить по подозрительным ссылкам: есть риск заразить устройство опасным вирусом, который предоставит злоумышленникам доступ к вашей конфиденциальной информации и банковским счетам.Виталий Подчернин

Также отмечено, что на севере Казахстана обращений в полицию, связанных с рассылкой о "штрафах", не зафиксировано.

Однако в Едином контакт-центре 1414 подтвердили, что казахстанцы уже обращались с вопросами о подозрительной рассылке. 

Любую получаемую информацию полицейские рекомендуют перепроверять на официальных ресурсах.

Ранее сообщалось, что казахстанцев предупредили о новых уловках "работников Нацбанка".

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