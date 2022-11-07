Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Антимонопольщики предложили вывести Fly Arystan из Air Astana

полеты Фото: pixabay
Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) провело анализ состояния конкуренции на рынке внутренних регулярных авиаперевозок в стране и выступило с рядом предложений. Данные были опубликованы 7 ноября, сообщает Zakon.kz.

АЗРК отметило, что субъекты рынка перевозок воздушным транспортом входят в одну группу лиц.

Группа лиц в составе АО Air Astana со структурным подразделением Fly Arystan (51% принадлежит АО "ФНБ "Самрук-Казына") и АО QAZAQ AIR (учредитель АО "ФНБ "Самрук-Казына" – 100%). Группа лиц согласно п. 2 ст. 165 кодекса рассматривается как единый субъект рынка, – говорится в докладе.

Отмечается наличие барьеров для входа новых авиакомпаний на рынок. Это экономические (объемы первоначальных инвестиций), административные (требования к допуску авиакомпаний к выполнению регулярных внутренних коммерческих воздушных перевозок) ограничения.

Есть и проблемные вопросы развития конкуренции на рынке, которые связаны с высокой стоимостью авиатоплива, отсутствием конкуренции между провайдерами аэропортовых услуг, ограниченным доступом к топливно-заправочным комплексам аэропортов и другие. На авиарынке не развита конкуренция.

Чтобы развить конкуренцию в АЗРК, рекомендовали:

  • обеспечить доступ альтернативных поставщиков наземного обслуживания в аэропортах, в том числе независимых поставщиков, к продаже авиатоплива на территории аэропортов;

  • выделить как отдельного субъекта рынка FlyArystan;

  • реализовать АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" акции компании АО "QazaqAir";

  • увеличить доли биржевых торгов авиатопливом;

  • при заключении международных соглашений о воздушном сообщении обеспечивать возможность осуществления перевозок со стороны Казахстана не менее, чем двумя авиакомпаниями.

Выявлены нарушения:

  • принцип меритократии в деле;

  • предписание в адрес местного исполнительного органа;

  • прекращены действия лицензий.

АЗРК приглашает к открытому обсуждению проекта дорожной карты в сфере индустрии и государственной поддержки, – говорится в сообщении.

В Казахстане работают шесть отечественных авиакомпаний.

Вместе с тем, по данным авиакомпаний АО "Жезказган-Эйр", АО "Жетысу" и АО "Южное небо", эти авиакомпании выполняют санитарные и чартерные рейсы в границах Республики Казахстан. Они не осуществляют внутренние регулярные (коммерческие) рейсы. В связи с чем в анализе объемы этих авиакомпаний не учитывались.

В Казахстане услуги воздушного транспорта подорожали на 20% за год, говорится в отчете Бюро национальной статистики Казахстана.

Читайте также

В Германии прошли забастовки на промышленных предприятиях

В Актобе дольщики не могут заехать в свои квартиры

Олжас Байдильдинов: Дефицит газа спровоцирован неадекватной ценой на него в стране

Ирина Лукичева
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Карим Масимов
Экс-руководителей КНБ предали суду
песок
Названы Топ-3 знака зодиака, представительницы которых становятся красивее с годами
Айдос Ербосынулы в искусственной коме
Айдоса Ербосынулы ввели в состояние искусственной комы после нокаута
торги на бирже
Курсы валют на 5-6 ноября
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления