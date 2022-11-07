Антимонопольщики предложили вывести Fly Arystan из Air Astana

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) провело анализ состояния конкуренции на рынке внутренних регулярных авиаперевозок в стране и выступило с рядом предложений. Данные были опубликованы 7 ноября, сообщает Zakon.kz.

АЗРК отметило, что субъекты рынка перевозок воздушным транспортом входят в одну группу лиц.

Группа лиц в составе АО Air Astana со структурным подразделением Fly Arystan (51% принадлежит АО "ФНБ "Самрук-Казына") и АО QAZAQ AIR (учредитель АО "ФНБ "Самрук-Казына" – 100%). Группа лиц согласно п. 2 ст. 165 кодекса рассматривается как единый субъект рынка, – говорится в докладе.

Отмечается наличие барьеров для входа новых авиакомпаний на рынок. Это экономические (объемы первоначальных инвестиций), административные (требования к допуску авиакомпаний к выполнению регулярных внутренних коммерческих воздушных перевозок) ограничения.

Есть и проблемные вопросы развития конкуренции на рынке, которые связаны с высокой стоимостью авиатоплива, отсутствием конкуренции между провайдерами аэропортовых услуг, ограниченным доступом к топливно-заправочным комплексам аэропортов и другие. На авиарынке не развита конкуренция.

Чтобы развить конкуренцию в АЗРК, рекомендовали:

обеспечить доступ альтернативных поставщиков наземного обслуживания в аэропортах, в том числе независимых поставщиков, к продаже авиатоплива на территории аэропортов;

выделить как отдельного субъекта рынка FlyArystan;

реализовать АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" акции компании АО "QazaqAir";

увеличить доли биржевых торгов авиатопливом;

при заключении международных соглашений о воздушном сообщении обеспечивать возможность осуществления перевозок со стороны Казахстана не менее, чем двумя авиакомпаниями.

Выявлены нарушения:

принцип меритократии в деле;

предписание в адрес местного исполнительного органа;

прекращены действия лицензий.

АЗРК приглашает к открытому обсуждению проекта дорожной карты в сфере индустрии и государственной поддержки, – говорится в сообщении.

В Казахстане работают шесть отечественных авиакомпаний.

Вместе с тем, по данным авиакомпаний АО "Жезказган-Эйр", АО "Жетысу" и АО "Южное небо", эти авиакомпании выполняют санитарные и чартерные рейсы в границах Республики Казахстан. Они не осуществляют внутренние регулярные (коммерческие) рейсы. В связи с чем в анализе объемы этих авиакомпаний не учитывались.

В Казахстане услуги воздушного транспорта подорожали на 20% за год, говорится в отчете Бюро национальной статистики Казахстана.