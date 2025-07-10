Антимонопольщики выявили нарушения в работе Наццентра экспертизы лекарственных средств

Агентством по защите и развитию конкуренции Казахстана завершен анализ состояния конкуренции на рынке инспекции лекарственных средств и медицинских изделий, сообщает Zakon.kz.

Об этом 10 июля сообщили в АЗРК.

"В ходе анализа было установлено монопольное положение государственной экспертной организации – РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" (НЦЭЛСиМИ). Данный центр является единственным исполнителем такого вида услуг в стране и обладает 100-процентной долей рынка", – говорится в сообщении.

Отмечается, что анализ показал, что тарифы на услуги инспектирования утверждаются центром самостоятельно. Это создает риски необоснованного завышения цен и вызывает сомнения в объективности тарифной политики со стороны предпринимателей.





"Так, в рамках проведенного анализа зафиксировано повышение тарифа на одну из услуг инспектирования в шесть раз, что неизбежно отражается на конечной стоимости лекарств и медицинских изделий, поскольку производители и поставщики закладывают сопутствующие издержки в предельные цены, за которые в конечном итоге платят государство и население", – добавили в АЗРК.

Таким образом, в целях снижения стоимости и повышения доступности лекарственных средств и медицинских изделий для граждан Казахстана антимонопольный орган проведет проверку деятельности центра на предмет злоупотребления доминирующим положением, а также проработает вопрос по отнесению инспекционных услуг к государственной монополии, что позволит в последующем регулировать тарифы на данные услуги.

Ранее сообщалось, что в Казахстане изменились правила ввоза и вывоза лекарств и медизделий.