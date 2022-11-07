Сотрудник РАГСа оказался причастен к торговле новорожденными
Как напомнил Нурмагамбетов, в августе 2022 года в городе Алматы сотрудниками полиции выявлены факты торговли новорожденными детьми с целью незаконного усыновления.
При этом он сообщил, что к фактам продажи оказался причастен сотрудник местного регистрирующего органа – РАГСа или, как его еще называют, ЗАГСа.
В ходе проведенных мероприятий установлено, что группа лиц, в том числе сотрудник районного ЗАГСа, по предварительному сговору занималась поиском беременных женщин, желавших отказаться от своих новорожденных детей, и семейных бездетных пар, а также изготовлением поддельных свидетельств о рождении детей. Канат Нурмагамбетов
По его словам, сумма сделок варьировалась от 1 до 2 млн тенге, стоимость подделки документов и выдачи справок доходила до 700 тыс. тенге.
Он добавил, что сегодня установлена причастность лиц к шести фактам торговли новорожденными детьми. Так называемые "продавцы" и "покупатели" проживали в разных городах Казахстана.
По данному факту начато досудебное расследование по статье о торговле несовершеннолетними. Задержано пятеро подозреваемых, все арестованы.
22 августа 2022 года заместитель начальника Департамента полиции Алматы Дидар Аханов сообщал о попытке продать за 2 млн тенге новорожденную. В числе первых были задержаны биологические родители девочки, далее – потенциальные покупатели и семейная пара посредников.
По данным Следственного управления ДП Алматы, по данному факту было начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 135, ч. 2 УК РК. Подозреваемых водворили в изолятор временного содержания.