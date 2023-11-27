Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Новорожденных пытались продать в Шымкенте и Алматинской области

Новорожденных пытались продать в Шымкенте и Алматинской области Фото: unsplash
Начальник Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Канат Нурмагамбетов на брифинге в ведомстве 27 ноября рассказал о попытках торговли новорожденными в Алматинской области и Шымкенте, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Канат Нурмагамбетов сообщил, что в Алматинской области полицейские выявили факт купли-продажи новорожденным ребенком.

"В ходе проверки установлено, что 24-летняя жительница области, находясь на седьмом месяце беременности, разместила в социальной сети объявление о продаже ребенка и одновременно занималась поиском покупателей. По результатам она вышла на бездетную семейную пару. В октябре между сторонами состоялась незаконная передача новорожденного с целью дальнейшего усыновления. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье "Торговля несовершеннолетними", начато досудебное расследование. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания", – рассказал спикер.

Еще один факт торговли новорожденным ребенком зарегистрирован в Шымкенте. Там полицейские установили, что 23-летняя молодая женщина занималась поиском покупателей своего ребенка и через посредника нашла 45-летнюю жительницу другой области, с которой в последующем договорились о совершении возмездной сделки.

"Факт зарегистрирован по ст. 135 Уголовного кодекса РК, начато досудебное расследование. Ребенок помещен в Дом малюток. Также установлено, что подозреваемая неоднократно привлекалась за мошенничество и имеет многочисленные долги. В настоящее время она взята под стражу", – указал Канат Нурмагамбетов.

В целом, по его данным, в Казахстане с начала года полицией зарегистрировано 124 преступления данной категории. Из них 27 – по факту торговли людьми, в том числе несовершеннолетними – 22.

Также установлены четыре попытки продажи человеческих органов.

Полицейские рекомендуют:

  • не доверять сомнительным предложениям о легком заработке;
  • не отдавать никому свои документы, удостоверяющие личность;
  • при выезде в другой город или страну оставляйте свои контакты и адреса родным и близким.

Эти простые советы, по словам полицейских, помогут казахстанцам обезопасить себя от торговцев людьми.

Материал по теме

Торговля людьми: в какие страны чаще всего вывозят казахстанцев

27 июля 2023 года сотрудник Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК Руслан Жаксылыков на конференции по борьбе с торговлей людьми в Астане рассказал, в какие страны чаще всего вывозят казахстанцев для последующей эксплуатации. Подробности по ссылке выше.

Мадина Мамырханова
МВД РК Алматинская область Казахстан Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
строительство ж/д путей
Между Казахстаном и Узбекистаном начали строить железную дорогу
обмен валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 26 ноября
самолеты Франции
Французская компания изучает возможность продажи Казахстану боевых самолетов
вспышка на Солнце
На Земле наблюдается магнитная буря
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления