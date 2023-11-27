Новорожденных пытались продать в Шымкенте и Алматинской области

Начальник Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Канат Нурмагамбетов на брифинге в ведомстве 27 ноября рассказал о попытках торговли новорожденными в Алматинской области и Шымкенте, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Канат Нурмагамбетов сообщил, что в Алматинской области полицейские выявили факт купли-продажи новорожденным ребенком.

"В ходе проверки установлено, что 24-летняя жительница области, находясь на седьмом месяце беременности, разместила в социальной сети объявление о продаже ребенка и одновременно занималась поиском покупателей. По результатам она вышла на бездетную семейную пару. В октябре между сторонами состоялась незаконная передача новорожденного с целью дальнейшего усыновления. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье "Торговля несовершеннолетними", начато досудебное расследование. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания", – рассказал спикер.

Еще один факт торговли новорожденным ребенком зарегистрирован в Шымкенте. Там полицейские установили, что 23-летняя молодая женщина занималась поиском покупателей своего ребенка и через посредника нашла 45-летнюю жительницу другой области, с которой в последующем договорились о совершении возмездной сделки.

"Факт зарегистрирован по ст. 135 Уголовного кодекса РК, начато досудебное расследование. Ребенок помещен в Дом малюток. Также установлено, что подозреваемая неоднократно привлекалась за мошенничество и имеет многочисленные долги. В настоящее время она взята под стражу", – указал Канат Нурмагамбетов.

В целом, по его данным, в Казахстане с начала года полицией зарегистрировано 124 преступления данной категории. Из них 27 – по факту торговли людьми, в том числе несовершеннолетними – 22.

Также установлены четыре попытки продажи человеческих органов.

Полицейские рекомендуют: не доверять сомнительным предложениям о легком заработке;

не отдавать никому свои документы, удостоверяющие личность;

при выезде в другой город или страну оставляйте свои контакты и адреса родным и близким.

Эти простые советы, по словам полицейских, помогут казахстанцам обезопасить себя от торговцев людьми.

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