Дело экс-министра обороны Казахстана рассматривают в суде

Суд начал рассматривать уголовное дело в отношении экс-министра обороны Казахстана Мурата Бектанова, заявил в СЦК заместитель начальника Службы уголовного преследования Генпрокуратуры Елдос Килымжанов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело по обвинению бывшего министра обороны Бектанова. Заместитель начальника Службы уголовного преследования ГП РК Елдос Килымжанов

Он добавил, что по делам в отношении экс-руководителей департаментов КНБ города Алматы, Алматинской и Кызылординской областей и бывших руководителей Департамента полиции Алматинской области и линейного отдела полиции аэропорта Алматы идет процедура ознакомления с материалами досудебного расследования.

Кроме того, в суд направлено два уголовных дела в отношении восьми сотрудников полиции по факту применения недозволенных методов следствия в городах Талдыкорган и Алматы.

Всего подозреваемыми признаны 29 сотрудников правоохранительных и специальных органов, из них 8 – в суде, 20 – на стадии ознакомления с материалами дела и один под следствием. Елдос Килымжанов

19 января глава государства раскритиковал экс-министра обороны Казахстана за отсутствие командирских качеств. В этот же день указом президента Мурат Бектанов был освобожден от должности министра обороны РК. На этом посту его сменил Руслан Жаксылыков.

19 февраля Генпрокуратура начала досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Мурата Бектанова по факту бездействия по службе.

20 февраля Мурат Бектанов был задержан и водворен в ИВС.