Амнистированы первые участники январских событий в Казахстане

На брифинге в СЦК заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов рассказал о первых участниках январских событий, которые попали под амнистию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил представитель Генпрокуратуры, в настоящее время органами, исполняющими наказание, в суды направлены представления о сокращении срока и освобождении от наказания в отношении 878 осужденных.

Органами следствия на досудебной стадии прекращено уголовное преследование в отношении пяти подозреваемых в совершении преступлений средней тяжести. Остальные лица совершили тяжкие и особо тяжкие преступления, к которым амнистия будет применяться судом. Им будут пересмотрены размеры назначенных наказаний. Елдос Килымжанов

По его словам, предварительно общее количество лиц, подпадающих под действие амнистии, около 1,5 тыс. человек.

Предстоит большой объем по применению указанного закона на стадии следствия и в отношении осужденных лиц. Со своей стороны, Генеральная прокуратура поручила прокурорам на местах строго обеспечивать законность и единообразное применение норм закона "Об амнистии". Елдос Килымжанов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "Об амнистии" 2 ноября 2022 года.

Основная задача документа – сокращение сроков наказания и освобождение от отбывания наказания лиц, подпавших под влияние провокаторов и совершивших преступные деяния в условиях массовых беспорядков в период с 4 по 7 января 2022 года, а также сотрудников правоохранительных органов и военных, допустивших уголовные правонарушения при пресечении противоправных деяний во время январских событий.

Согласно закону, амнистии подлежат лица, совершившие на территории страны с 4 по 7 января 2022 года уголовные правонарушения, связанные с массовыми беспорядками, либо при их пресечении, предусмотренные рядом статей УК РК.

Закон также определяет порядок применения амнистии.