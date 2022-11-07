В Туркестанской области подросток повесился во дворе дома
Фото: pexels
Подросток совершил суицид, повесившись на веревке в сарае, во дворе своего дома. Трагедия произошла в Туркестанской области 5 ноября, сообщает Zakon.kz.
Полицейские провели неотложные мероприятия. При осмотре на теле подростка не обнаружили насильственных повреждений. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Этот факт зарегистрировали по ст. 105 УК РК "Доведения до самоубийства". Следователи проводят опрос родных мальчика, одноклассников и учителей.
Изучаются камеры видеонаблюдения школы. Выясняются обстоятельства произошедшего.
14-летнего подростка в Таразе мать нашла повешенным в гараже рядом с домом. Полиция ведет расследование по статье "Доведение до самоубийства".
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ