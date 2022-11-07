Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
Фото: Instagram/championsleague
В швейцарском Ньоне прошла церемония жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов сезона – 2022/23 с участием 16 лучших футбольных клубов Европы, сообщает Zakon.kz.
По итогам жеребьевки пары в 1/8 финала Лиги чемпионов составлены следующим образом:
"Лейпциг" — "Манчестер Сити";
"Брюгге" — "Бенфика";
"Ливерпуль" — "Реал";
"Милан" — "Тоттенхэм";
"Айнтрахт" — "Наполи";
"Боруссия" Дортмунд — "Челси";
"Интер" — "Порту";
ПСЖ — "Бавария".
Первые матчи 1/8 финала ЛЧ-2022/23 пройдут 14-15 и 21-22 февраля 2023 года. Ответные поединки назначены на 7-8 и 14-15 марта.
Финал Лиги чемпионов – 2023 состоится 10 июня в Стамбуле.
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