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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА

Футбол Итоги жеребьевки Фото: Instagram/championsleague
В швейцарском Ньоне прошла церемония жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов сезона – 2022/23 с участием 16 лучших футбольных клубов Европы, сообщает Zakon.kz.

По итогам жеребьевки пары в 1/8 финала Лиги чемпионов составлены следующим образом:

"Лейпциг" — "Манчестер Сити";

"Брюгге" — "Бенфика";

"Ливерпуль" — "Реал";

"Милан" — "Тоттенхэм";

"Айнтрахт" — "Наполи";

"Боруссия" Дортмунд — "Челси";

"Интер" — "Порту";

ПСЖ — "Бавария".

Первые матчи 1/8 финала ЛЧ-2022/23 пройдут 14-15 и 21-22 февраля 2023 года. Ответные поединки назначены на 7-8 и 14-15 марта.

Финал Лиги чемпионов – 2023 состоится 10 июня в Стамбуле.

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