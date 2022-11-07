Более 36 млн тенге вернули казахстанцам после жалоб на предпринимателей

Жалобы потребителей на товары и услуги показывают, что их качество на казахстанском рынке оставляет желать лучшего. С 31 октября по 4 ноября 2022 года Комитетом по защите прав потребителей рассмотрено 608 обращений, передает Zakon.kz.

Большая часть из них поступила в адрес розничной торговли, бытовых услуг, электронной коммерции, говорится в сообщении Комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК.

331 потребителю (54% от общего количества обращений) была оказана правовая помощь, 274 жалобы (45%) удовлетворены, 87 перенаправлены в госорганы по компетенции. Также за неделю в суд подан один иск, вынесено одно предупреждение, зарегистрировано четыре факта примирения сторон.

Потребителям с помощью ведомства возращено более 36 млн тенге.

Жители одного из столичных ЖК выявили в своем доме ряд недостатков, которые со стороны застройщика остались без внимания. Жильцы обратились в городской департамент по защите прав потребителей, который подал от лица жильцов иск в суд. Только после этого застройщики начали устранять имеющиеся в ЖК недочеты, ущерб от которых был оценен в 10 млн тенге. Требования жильцов были удовлетворены.

Автолюбителю из Западно-Казахстанской области автосалон продал некачественное авто на сумму свыше 18 млн тенге. Плюс к этой покупке клиенту навязали дополнительное оборудование на сумму 300 тыс. тенге. Мужчина пожаловался в местный ДЗПП, где ему оказали содействие в направлении претензии в адрес продавца. В итоге машину заменили на авто надлежащего качества, а также вернули все средства, оплаченные за дополнительное оборудование.

Оказавшись на презентации массажных накидок, житель Жамбылской области не смог устоять и купил привлекательный товар за 917,7 тыс. тенге. Однако потом решил отказаться от приобретения. Фирма не хотела возвращать деньги, но при юридической поддержке областного департамента покупателю вернули полную стоимость продукции.

В Костанайской области департамент выступил в суде истцом от лица потребителей, которым подняли плату за вывоз мусора. Суд постановил отменить приказ директора ТОО о повышении тарифа за транспортировку твердых бытовых отходов для физических лиц в размере 340 тенге с человека в месяц. Этот тариф был введен компанией самостоятельно, без утверждения на сессии маслихата. Поэтому плата за этот вид услуги осталась для потребителей без изменений.

Жительница Карагандинской области заказала в мебельном цехе кухонный гарнитур, но так и не дождалась его. Частник мало того, что не исполнил договорных обязательств, но и не дал согласия на возврат уплаченного взноса. Однако после получения претензии, составленной территориальным подразделением, он возвратил женщине ее 595 тыс. тенге.

Одна из столичных химчисток испортила вещь потребителя и отказалась возмещать ущерб. Стороны встретились в зале суда, где столичный ДЗПП участвовал в качестве третьего лица. По решению судьи клиенту возвращена сумма в 463 тыс. тенге.

Житель Костанайской области приобрел ноутбук, оказавшийся некачественным. В торговом заведении, куда он пришел, чтобы вернуть свои деньги, ему отказались идти навстречу. Областной ДЗПП протянул мужчине руку помощи, направив в магазин претензию. Данная мера возымела действие – денежные средства в размере 730 тыс. тенге покупателю вернули.

Потребителям из Туркестанской и Жетысуской областей продавцы не стали обменивать новые бракованные телевизоры. После оказания госорганом правовой помощи гражданам произвели обмен товаров на общую сумму 623 тыс. тенге.

Гражданам Акмолинской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской областей при содействии КЗПП были возвращены средства на общую сумму более 330 тыс. тенге.

Второй пакет разработанных поправок в закон "О защите прав потребителей" поможет устранить правовые пробелы в системе защиты потребительских прав, повысить юридическую грамотность населения, а также будет способствовать росту качества товаров и услуг. Принять участие в обсуждении законопроекта может каждый на портале открытых НПА.