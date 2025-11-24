#АЭС в Казахстане
Общество

Рост жалоб потребителей в Казахстане: названы самые проблемные сферы

Торговые отношения, торговля между странами, международная торговля, экспорт, товары, импорт, торговое сотрудничество, товарообмен, перевозка грузов, грузоперевозки, товарные контейнеры, контейнер, логистика, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 12:31 Фото: freepik
Председатель Комитета по защите прав потребителей МТИ РК Болат Танабергенов 24 ноября 2025 года на брифинге СЦК сообщил о росте числа обращений и назвал сферы, где фиксируется наибольшее количество жалоб, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер озвучил, что если в 2020 году в уполномоченный орган поступила 21 тыс. обращений, то в 2024 году их количество увеличилось до 62,5 тыс., а за 10 месяцев текущего года уже поступило порядка 68 тыс. обращений.

"Наибольшее число жалоб потребителей по удельному весу наблюдается в сферах розничной торговли – 28 тыс. Это обращения по поводу отказов в обмене и возврате как качественных, так и некачественных товаров, отказ в возврате денежных средств за бракованные или некачественные товары и т.д. Далее – электронной торговли – 15,3 тыс. Это жалобы на отсутствие информации о товаре и продавце, несоответствие предлагаемого товара описанию, отказ интернет-сайтов в возврате товара и денежных средств, а также касательно участившихся фактов мошенничества. А также бытовые услуги – 5,2 тыс.", – озвучил он.

По его словам, несмотря на незначительную долю обращений в общем количестве, наибольший рост произошел в таких сферах, как предоставление образовательных услуг – 233,7%, услуг общественного питания – 196,1%.

"Рост числа жалоб в отдельных сферах требует совместных усилий государства, бизнеса и общества для разработки эффективных механизмов защиты потребительских прав. Современные потребители все более требовательны к качеству товаров и услуг, что требует не только совершенствования законодательства, но и изменения подходов бизнеса к удовлетворению потребностей клиентов. Из общего числа поступивших жалоб 37% обращений потребителей были удовлетворены в полном объеме. Это означает, что каждый третий обратившийся потребитель получил справедливую компенсацию. Разъяснения и консультации получили 34%, или 23 тыс. потребителей. 15,5 тыс., или 23% обращений, были перенаправлены в другие госорганы для проведения совместной работы", – заявил Болат Танабергенов.

Ранее стало известно, что астанчане массово жалуются на пропажу противовирусных препаратов.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
