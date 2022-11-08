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Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнерстве

Смаилов, Урсула фон дер Ляйен, Казахстан, Евросоюз, меморандум Фото: primeminister.kz
8 ноября Казахстан и Европейский Союз заключили меморандум о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в области устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости "зеленого" водорода, сообщает Zakon.kz.

По информации primeminister.kz, документ подписали премьер-министр Алихан Смаилов и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на полях Саммита мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата (COP27) в Египте.

Смаилов, Урсула фон дер Ляйен, Казахстан, Евросоюз

Фото: primeminister.kz

По словам премьер-министра Казахстана, подписание документа создаст условия для установления финансового и технологического сотрудничества Казахстана с промышленными альянсами ЕС.

В целом наша страна обладает всеми необходимыми факторами привлекательности для европейского бизнеса, среди которых диверсифицированные источники энергии и высокий транзитно-транспортный потенциал. Алихан Смаилов

Он также добавил, что Европейский Союз остается одним из наиболее крупных и значимых торговых партнеров Казахстана, на долю которого приходится порядка 30 процентов внешней торговли страны.

Премьер-министр подчеркнул, что сегодня наблюдается существенный потенциал по наращиванию инвестиционного сотрудничества и увеличению объемов взаимной торговли.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, а подписанный сегодня меморандум еще больше расширит эти отношения.

Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Казахстан, Смаилов

Фото: primeminister.kz

Мы будем работать над укреплением интеграции наших стратегических производственных цепочек. Это касается добычи редкоземельных элементов, производства аккумуляторов и "зеленого" водорода". Урсула фон дер Ляйен

По ее словам, данные производственные цепочки являются двигателями "зеленого" и цифрового преобразования во всем мире.

Урсула фон дер Ляйен, Смаилов, Казахстан, Евросоюз

Фото: primeminister.kz

Президент Европейской комиссии добавила, что меморандум о взаимопонимании нацелен на развитие долгосрочных партнерских отношений.

28 октября премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов отметил, что Содружество Независимых Государств вступает в новый этап развития. По его словам, что ключевой составляющей партнерства стали принятые меры по минимизации негативных последствий, вызванных пандемией. И сегодня уже видно практический результат этой работы. Во всех странах Содружества происходит постепенное восстановление экономик, возрастает деловая активность.

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