Постыдная ситуация – Токаев о зависимости от импорта

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 8 сентября 2025 года, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, высказался о зависимости от импорта, передает корреспондент Zakon.kz.

Президент заострил особое внимание присутствующих на зависимости национального продуктового рынка от импорта.

"Это остается серьезной проблемой. Конечно, стопроцентное самообеспечение невозможно и, наверное, не нужно. Но то, что сейчас творится на нашем рынке, – постыдная ситуация. Кроме того, следует активно продвигать традиционную национальную продукцию на зарубежные рынки", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, для этого необходимо обновить план аграрного экспорта с учетом логистики, ветеринарных и фитосанитарных стандартов, а также грамотной маркетинговой стратегии.

"Это задача не одного Минсельхоза, а ряда государственных органов, поэтому нужна координация действий на уровне руководства правительства. Правительство обязано аргументированно настаивать на справедливых условиях развития евразийской торговли, а депутаты должны защищать права отечественных производителей с помощью законодательных инициатив", – добавил Касым-Жомарт Токаев.

