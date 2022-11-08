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Токаев о многочисленных памятниках: Лучше строить спортивные и медицинские объекты

выступление Токаева, памятники Фото: akorda.kz
8 ноября Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос строительства спортивных и медицинских объектов в Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом президент говорил на встрече с общественностью региона. По его словам, чем воздвигать многочисленные памятники, лучше больше внимания уделять строительству спортивных и медицинских объектов.

При этом, как продолжил президент, это касается не только Атырауской области, но и всей страны.

Как он уточнил, для укрепления здоровья детей и молодежи принципиальное значение имеет наличие развитой и доступной спортивной инфраструктуры.

Также глава государства подчеркнул, что многие спортивные объекты региона нуждаются в капитальном ремонте.

Есть также необходимость возведения новых комплексов, которые позволят проводить соревнования республиканского и международного уровня.Касым-Жомарт Токаев

В целом, по мнению президента, нужно развивать виды спорта, не требующие больших затрат, такие как шахматы, настольный теннис, тоғызқұмалақ, стрельба из лука, қазақша күрес и другие.

Этот подход, в первую очередь, позволит занять наших детей полезным и активным досугом, снизит потребность в спортзалах.Касым-Жомарт Токаев

Ранее на встрече президент поручил "КазМунайГазу" построить крупное нефтехранилище. Также он высказался об импорте нефтехимической продукции.

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