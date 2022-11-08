Токаев о многочисленных памятниках: Лучше строить спортивные и медицинские объекты
Об этом президент говорил на встрече с общественностью региона. По его словам, чем воздвигать многочисленные памятники, лучше больше внимания уделять строительству спортивных и медицинских объектов.
При этом, как продолжил президент, это касается не только Атырауской области, но и всей страны.
Как он уточнил, для укрепления здоровья детей и молодежи принципиальное значение имеет наличие развитой и доступной спортивной инфраструктуры.
Также глава государства подчеркнул, что многие спортивные объекты региона нуждаются в капитальном ремонте.
Есть также необходимость возведения новых комплексов, которые позволят проводить соревнования республиканского и международного уровня.Касым-Жомарт Токаев
В целом, по мнению президента, нужно развивать виды спорта, не требующие больших затрат, такие как шахматы, настольный теннис, тоғызқұмалақ, стрельба из лука, қазақша күрес и другие.
Этот подход, в первую очередь, позволит занять наших детей полезным и активным досугом, снизит потребность в спортзалах.Касым-Жомарт Токаев
Ранее на встрече президент поручил "КазМунайГазу" построить крупное нефтехранилище. Также он высказался об импорте нефтехимической продукции.