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Акимат обратился к алматинцам из-за погоды

Акимат обратился к алматинцам из-за погоды Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Акимат Алматы опубликовал обращение к жителям города. В нем автовладельцев предупреждают о непогоде и призывают быть внимательными на дорогах, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в обращении Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы, 8 ноября в городе синоптики прогнозируют сильный дождь с переходом в снег. Также сказано, что в ночь с 8 на 9 ноября температура снизится до -3°C.

В связи с этим автолюбителям необходимо своевременно заменить летние шины на зимние.

Также водителям желательно избегать резких маневров и торможений.

ДЧС Алматы уже объявлял штормовое предупреждение: местами в горах ожидается туман и гололед. Также в городе резко похолодает.

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