В Казахстане изменят требования к знанию госязыка и Конституции для приема в гражданство

Министерство науки и высшего образования подготовило проект изменений в приказ об утверждении объема знаний государственного языка на элементарном уровне, основ Конституции РК, а также истории Казахстана при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве РК, сообщает Zakon.kz.

В подпункте 14) статьи 17 закона "О гражданстве Республики Казахстан" установлено основание для отказа в приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве РК:

ходатайство о приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве РК отклоняется, если лицо, ходатайствующее об этом не знает государственный язык на элементарном уровне, основы Конституции РК, а также историю Казахстана в объеме, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Поправками предлагается изменить данный объем знаний следующим образом:

Утвердить объем знаний государственного языка на элементарном уровне не менее 15 баллов, основ Конституции РК не менее 20 баллов, а также истории Казахстана не менее 15 баллов при приеме в гражданство или восстановлении в гражданстве Республики Казахстан."

Напомним, в настоящее время требуется знание казахского языка на элементарном уровне не менее 36 баллов, основ Конституции – не менее 9 баллов.

Требования к уровню знания истории Казахстана остаются без изменений.

Принятие проекта позволит обеспечить максимально равное соотношение количества вопросов по тестированию претендентов на гражданство РК по каждой дисциплине и снизить пороговый уровень на 10%, пояснили в МНВО РК.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 июля.