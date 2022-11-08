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Асхат Аймагамбетов потребовал свести отчеты учителей до минимума

школьный класс Фото: Zakon.kz
Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов заявил 8 ноября, что школы будут жестко наказывать за привлечение учителей к чрезмерной отчетности и несвойственным функциям, сообщает корреспондент Zakon.kz.

На аппаратном совещании министерства Асхат Аймагамбетов отметил, что ранее был утвержден перечень документов, обязательных для ведения педагогами. Все, что свыше этого перечня, по словам министра, является незаконным.

Если учитель должен в день заполнять только два документа – ставить оценки в журнал и вести свои поурочные планы, то не надо больше ничего придумывать. Отчет по работе с одаренными, отчет с неуспевающими – кто во что горазд. Пытаются придумывать какие-то ненужные документы. Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов

Глава Минпросвещения заверил, что чрезмерная отчетность не изменит ситуацию и не повысит эффективность и качество системы образования. Поэтому потребовал соблюдать утвержденный перечень документов. А также предупредил представителей комитета и директоров департаментов министерства о необходимости принципиально и очень жестко реагировать на такого рода нарушения.

Придумывать планы по самообразованию, по саморазвитию, план работы с одаренными, план работы еще с чем-то – это абсолютно ненужные документы. Как будто ежедневно необходимо, чтобы учитель отмечал, сколько детей поели в столовой. Ну для чего это нужно? Сейчас, к счастью, это встречается только в единичных случаях. Но, тем не менее, это нас не может не беспокоить.Асхат Аймагамбетов

Ранее министр просвещения Казахстана высказывался о подворовых обходах и массовках, в которых теперь учителя не принимают участия.

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Тамила Языкова
Министерство просвещения РК Аймагамбетов Асхат Казахстан
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