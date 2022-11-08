Дебаты кандидатов в президенты Казахстана обойдутся в 63 млн тенге

На организацию и проведение теледебатов в эфире "Хабара" телеканалу выделено 63 млн тенге, об этом сообщили в Центризбиркоме 8 ноября. Представитель канала Даулетхан Жиенкулов привел обоснование расходов, передает корреспондент Zakon.kz.

Как сообщила член ЦИК Анастасия Щегорцова, средства на проведение теледебатов кандидатов были предусмотрены в смете расходов Центризбиркома.

63 млн тенге, такая сумма была предоставлена (на проведение дебатов. – Прим. ред.) по заявке телеканала "Хабар". Член ЦИК Анастасия Щегорцова

Заместитель председателя правления телеканала "Хабар" Даулетхан Жиенкулов подтвердил, что такая сумма выделена, и уточнил, на что будут израсходованы 63 млн тенге.

На организацию студии, на свет, на связь во время прямого эфира, на наем дополнительного персонала (будут направлены указанные средства. – Прим. ред.). Даулетхан Жиенкулов

Телевизионные дебаты кандидатов в президенты РК, участвующих во внеочередных выборах, запланированы на 11 ноября в 20:00 в прямом эфире телеканала "Хабар".

Вместо действующего президента Касым-Жомарта Токаева в них будет принимать участие доверенное лицо – спикер Мажилиса Ерлан Кошанов.

Внеочередные выборы президента назначены на 20 ноября 2022 года.