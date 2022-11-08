Стало известно об одном погибшем в ДТП с автобусами в Алматы
Фото: Zakon.kz
По информации корреспондента Zakon.kz, как минимум один человек погиб в результате ДТП с автобусами в Алматы.
Официальных сведений об этом пока нет.
Ранее очевидец рассказал, что под одним из попавших в ДТП автобусов находятся два человека: они были на тротуаре, когда произошло столкновение. Позже стало известно, что сотрудники Службы спасения достали из-под автобуса тело одного человека.
В Алматы 8 ноября на пересечении улиц Толе би – Абылай хана столкнулись два пассажирских автобуса.
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