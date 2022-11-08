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Стало известно об одном погибшем в ДТП с автобусами в Алматы

Стало известно об одном погибшем в ДТП с автобусами Фото: Zakon.kz
По информации корреспондента Zakon.kz, как минимум один человек погиб в результате ДТП с автобусами в Алматы.

Официальных сведений об этом пока нет.

Ранее очевидец рассказал, что под одним из попавших в ДТП автобусов находятся два человека: они были на тротуаре, когда произошло столкновение. Позже стало известно, что сотрудники Службы спасения достали из-под автобуса тело одного человека.

В Алматы 8 ноября на пересечении улиц Толе би – Абылай хана столкнулись два пассажирских автобуса.

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Анастасия Стативкина
Алматы
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