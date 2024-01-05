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Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: стала известна судьба пострадавших

Смертельное ДТП с автобусом: пострадавших выписали из больницы в Алматы Фото: Zakon.kz
Из больницы выписали последнюю пострадавшую в результате трагического ДТП с автобусом в Алматы, сообщает Zakon.kz.

В городской клинической больнице №7 Алматы рассказали, что все три пациента, которые находились в стационаре с 22 декабря 2023 года, прошли необходимый курс лечения и направлены на амбулаторное наблюдение.

Последней выписали самую "тяжелую" пациентку – 50-летнюю женщину, которая провела в больнице 13 дней, из них несколько дней – в отделении реанимации и интенсивной терапии.

"Она поступила в тяжелом состоянии за счет сочетанной травмы, множественных переломов и травматического шока. Врачи сделали все возможное, чтобы женщина смогла вернуться домой. Пациентке была произведена операция: открытая репозиция дна вертлужной впадины слева реконструктивной пластиной с ацетабулярной опорой и винтами. Хирургическое вмешательство выполнено успешно. Послеоперационный период протекал без осложнений. Проведен ранний этап реабилитации, на седьмые сутки после операции пациентка выписана с лечебно-трудовыми рекомендациями", – поделился директор ГКБ №7 Алматы Манас Рамазанов.

Ранее были выписаны домой двое других пострадавших, получивших лечение в нейрохирургическом отделении. Это женщина 1987 года рождения (водитель попавшего в смертельное ДТП автобуса) и мужчина 1968 года рождения. Им оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме.

ДТП с участием автобуса произошло 22 декабря 2023 года в Алматы. Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя автомобилями. В результате аварии три человека погибли на месте до приезда бригады скорой помощи, еще трое были госпитализированы.

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