Маркировка лекарств в Казахстане приведет к их подорожанию – эксперт

Исполнительный директор ассоциации "ФармМедИндустрия Казахстана" Гулдария Манакпаева рассказала, к чему может привести введение маркировки лекарств в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Гулдария Манакпаева сообщила, что фармпроизводители несут существенные затраты на приобретение необходимого для маркировки оборудования.

По ее данным, стоимость одного комплекта оборудования для сериализации и агрегации достигает 250 тыс. евро.

Также, добавила спикер, имеются затраты на строительство и перестройку помещений и линий под оборудование для маркировки.

На оснащение одной линии для маркировки расходы иногда достигают полумиллиона евро. Инсталляция программного обеспечения начинается от 30 тыс. долларов. Закуп сериализации кодов криптографической защиты у единого оператора исчисляется десятками миллионов тенге. При этом криптозащита ведет к тому, что некоторым производителям придется менять упаковку и вид упаковочного материала. В нынешней геополитической ситуации и на фоне дефицита упаковочного материала из-за перебоев поставок производитель также несет определенные затраты. Плюс это внесение изменений в регистрационное досье. Гулдария Манакпаева

Спикер добавила, что дополнительное спецоборудование для сериализации и агрегации, кроме производителей лекарственных средств, необходимо покупать и дистрибьюторам, и розничным аптекам. В итоге – бизнес тоже несет определенные затраты.

По данным Института экономических исследований, введение маркировки приведет к повышению цен на лекарственные препараты до 27% к 2025 году. Это также чревато уходом с рынка ряда препаратов и снижением доступности лекарств. Это связано с увеличением затрат на производство и малую емкость рынка. Мы считаем, что сейчас не то время, когда нужно вводить маркировку лекарственных средств. Это должно сопровождаться прослеживаемостью, без этого смысла нет маркировать лекарства. Гулдария Манакпаева

Спикер также добавила, что на сегодня не решены вопросы включения затрат на маркировку в стоимость лекарственных средств, равно как и вопросы возмещения затрат производителей на приобретение оборудования для маркировки.

По данным НПП "Атамекен", с 1 июля 2022 года в Казахстане введен первый этап цифровой маркировки лекарственных средств на 90 наименований. На первом этапе участвует 17 фармкомпаний, из них 13 иностранных и четыре отечественные.

22 cентября на пленарном заседании Сената Парламента Казахстана депутат Акмарал Альназарова обратилась к правительству с просьбой разобраться в ситуации с поставками жизненно важных лекарств.