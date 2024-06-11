Приведет ли маркировка к росту цен на лекарства

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова на пресс-конференции 11 июня 2024 года рассказала, как маркировка лекарств в Казахстане отразится на их стоимости, сообщает Zakon.kz.

По словам Акмарал Альназаровой, инициатива по маркировке лекарств впервые была поднята в 2019 году, и с этого времени Казахстан поэтапно готовился к реализации данной меры.

"Основная цель – проследить и сделать прозрачным весь путь лекарства: от производителя до конечного потребителя с целью исключения употребления или ввоза контрафактной продукции. С чем мы сегодня, к сожалению, сталкиваемся. Но в целом для маркировки лекарств необходимо вовлечение и медицинских организаций, и розничной аптечной сети, и оптовых складов. Это такая комплексная работа, и она ведется. И с 1 июля первый этап маркировки лекарств будет запущен. Это делается для того, чтобы обеспечить качество тех лекарств, которые предоставляют населению наши аптеки", – пояснила министр.

Она же рассказала, может ли это привести к росту цен на лекарства или к их дефициту.

"Предварительный анализ по цене говорит о том, что максимум до 4% и минимум где-то на 0,5% будет на одну упаковку увеличение стоимости. В связи с тем, что при маркировке было дополнительно закуплено оборудование для аптечной сети. В целом, я считаю, такого существенного увеличения, значимого и ощутимого роста для населения это не повлечет", – резюмировала глава Минздрава.

Ранее она рассказала, как сокращение бюджета на онкологическую помощь отразится на пациентах.