В Алматы произошло еще одно ДТП с участием автобусов

В Алматы на проспекте Абая 8 ноября столкнулись троллейбусы и автобусы, сообщает Zakon.kz.

По информации очевидцев, столкнулись два троллейбуса и два автобуса. На дороге образовалась пробка.

В Алматы сейчас идет снег с дождем.

Ранее в городе на пересечении ул. Толе би – Абылай хана столкнулись два пассажирских автобуса. Всего в результате аварии пострадали 19 человек. Один пострадавший отказался от медицинской помощи. Еще один пострадавший скончался до приезда скорой помощи.