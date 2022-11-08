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В Алматы произошло еще одно ДТП с участием автобусов

ДТП, автобусы, троллейбусы Фото: ALMATY_KRIS_P
В Алматы на проспекте Абая 8 ноября столкнулись троллейбусы и автобусы, сообщает Zakon.kz.

По информации очевидцев, столкнулись два троллейбуса и два автобуса. На дороге образовалась пробка.

В Алматы сейчас идет снег с дождем.

Ранее в городе на пересечении ул. Толе би – Абылай хана столкнулись два пассажирских автобуса. Всего в результате аварии пострадали 19 человек. Один пострадавший отказался от медицинской помощи. Еще один пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

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Анастасия Стативкина
Алматы
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