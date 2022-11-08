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Законодательство РК

Названо число пострадавших в ДТП с автобусами в Алматы

состояние пострадавших Фото: Zakon.kz
В Управлении здравоохранения Алматы сообщили точное число пострадавших в ДТП с пассажирскими автобусами, произошедшем днем 8 ноября, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, в больницы Алматы доставили 17 человек с различными травмами.

Всего в результате аварии пострадали 19 человек. Один пострадавший отказался от медицинской помощи. Еще один – скончался до приезда скорой помощи.

8 ноября на пересечении ул. Толе би – Абылай хана столкнулись два пассажирских автобуса. В результате один из автобусов наехал на двух пешеходов. В полиции сообщили, что данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 345, ч. 3 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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Анастасия Московчук
Алматы
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