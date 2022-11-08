Более 100 мертвых тюленей обнаружили на побережье Каспия

На берегу Каспийского моря между селом Баутино и городом Форт-Шевченко обнаружены более 100 тушек мертвых тюленей, сообщает Zakon.kz.

Информация о массовой гибели тюленей поступила в Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя вечером 7 ноября. Специалисты выехали на место.

На данный момент продолжается обследование береговой линии. Акиматом области и Комитетом рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК были выделены сотрудники и транспорт для сбора туш. По состоянию на 8 ноября (17:00) обнаружена 101 туша мертвых тюленей, находящихся в различных местах, удаленных друг от друга. На данный момент устанавливается, подлежат ли образцы тканей лабораторному исследованию для установления причин гибели, так как останки животных находятся в разложенном состоянии. Директор Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя Адылхан Товасаров

Фото: Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя

В настоящее время специалисты центра совместно с Комитетом рыбного хозяйства исследуют другие участки Каспийского моря для выявления аналогичных фактов выброса и обнаружения мертвых животных.

Для проведения лабораторных исследований также будут отобраны пробы воды и грунта с места гибели тюленей.

7 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поднял проблемные вопросы Каспия, касающиеся гибели тюленей и обмеления.

Глава государства заявил о необходимости регулярного обследования акватории и побережья Каспия для выявления фактов массовой гибели тюленей и рыб.