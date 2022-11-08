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Очевидец рассказал подробности ДТП с автобусами в центре Алматы

В Алматы в аварию попали два автобуса, есть пострадавшие и погибший Фото: Zakon.kz
По словам молодого человека, первые минуты после столкновения двух автобусов пассажиры были напуганы, многие даже не сразу поняли, что произошло. Пострадавших из салона искореженных машин помогали выносить прохожие, сообщает Zakon.kz.

Студент Бейбит Курманжан рассказал, что зашел в автобус за несколько минут до столкновения и практически сразу занял место в конце салона. Парень ехал на учебу и на всем протяжении пути был в телефоне.

В Алматы столкнулись два пассажирских автобуса

Фото: из личного архива Бейбита Курманжана

В какой-то момент Бейбит почувствовал, как его что-то сильно ударило. Алматинец не сразу понял, что произошло. Поднявшись, он увидел: столкнулись два автобуса и вылетели с проезжей части прямо на тротуар, где наехали на несколько человек.

Автобус был практически пустой, внутри было около десяти человек. Никто ничего не понимал, все произошло слишком быстро. Пассажиры были в шоке, толком не успели среагировать на ситуацию, даже криков не услышал. Нас шатало в автобусе, все летели по сторонам, ударялись о разные предметы внутри автобуса. Я головой пробил стеклянную перегородку внутри автобуса и сильно порезался. Студент Бейбит Курманжан

Бейбит рассказывает, что по всему салону автобуса были разбросаны вещи пассажиров. На полу были капли крови, а также разбиты практически все окна, сломаны поручни и двери.

– Когда я начал выходить, в автобусе почти никого не было. На улице люди тут же кинулись нам на помощь, мне умыли лицо и руки. После я сразу ушел на обследование в поликлинику, чтобы не задерживать скорую помощь. Потому что я был в нормальном состоянии. Только лицо было в царапинах, – сообщил пострадавший.

В поликлинике Бейбиту изъяли стекла из ран и обработали порезы. После обследования студент вернулся на место происшествия, чтобы отказаться от госпитализации.

Также парень вспоминает, что на улице прохожие пытались помочь всем пострадавшим. На место одна за одной прибывали кареты скорой помощи, они госпитализировали большинство пассажиров.

По предварительным данным, автобус 201-го маршрута ехал прямо по ул. Толе би, автобус номер 98 двигался вверх по ул. Абылай хана. Транспортные средства столкнулись на перекрестке.

В результате мощного столкновения автобусов один человек погиб и 21 получил различные травмы.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по ст. 345, ч. 3 УК РК. Ведется разбирательство. По окончании следствия будет дана оценка степени вины каждого из участников столкновения.

Автор: Аяулым Жаксылык

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Редакция Zakon.kz
Алматы
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