Два автобуса столкнулись напротив торгового центра в Алматы

16 апреля в Алматы произошло столкновение двух автобусов городского маршрута №58, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла по проспекту Сейфуллина между улицами Макатаева и Маметовой, напротив торгового центра Mega Park.

Фото: Zakon.kz

Как рассказал водитель одного из автобусов, он подъехал к перекрестку, остановился на красный сигнал светофора, и через какое-то мгновение на полном ходу сзади в него врезался второй автобус.

Фото: Zakon.kz

От удара машины растолкало в разные стороны.

Фото: Zakon.kz

Автобусы были пустыми и ехали в автопарк.

Фото: Zakon.kz

По словам второго водителя, он отвлекся и поздно увидел коллегу, попытался избежать столкновения, но не вышло.

Фото: Zakon.kz

Отметим, что в Алматы в данное время дождь, дорога скользкая.

Фото: Zakon.kz

В результате аварии пострадал только виновник ДТП. Его госпитализировали.

Фото: Zakon.kz

В деталях дорожного инцидента предстоит разобраться полицейским.