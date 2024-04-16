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Два автобуса столкнулись напротив торгового центра в Алматы

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 23:42 Фото: Zakon.kz
16 апреля в Алматы произошло столкновение двух автобусов городского маршрута №58, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла по проспекту Сейфуллина между улицами Макатаева и Маметовой, напротив торгового центра Mega Park.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 23:42

Фото: Zakon.kz

Как рассказал водитель одного из автобусов, он подъехал к перекрестку, остановился на красный сигнал светофора, и через какое-то мгновение на полном ходу сзади в него врезался второй автобус.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 23:42

Фото: Zakon.kz

От удара машины растолкало в разные стороны.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 23:42

Фото: Zakon.kz

Автобусы были пустыми и ехали в автопарк.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 23:42

Фото: Zakon.kz

По словам второго водителя, он отвлекся и поздно увидел коллегу, попытался избежать столкновения, но не вышло.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 23:42

Фото: Zakon.kz

Отметим, что в Алматы в данное время дождь, дорога скользкая.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 23:42

Фото: Zakon.kz

В результате аварии пострадал только виновник ДТП. Его госпитализировали.

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2024 23:42

Фото: Zakon.kz

В деталях дорожного инцидента предстоит разобраться полицейским.

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