Два автобуса столкнулись напротив торгового центра в Алматы
Авария произошла по проспекту Сейфуллина между улицами Макатаева и Маметовой, напротив торгового центра Mega Park.
Фото: Zakon.kz
Как рассказал водитель одного из автобусов, он подъехал к перекрестку, остановился на красный сигнал светофора, и через какое-то мгновение на полном ходу сзади в него врезался второй автобус.
Фото: Zakon.kz
От удара машины растолкало в разные стороны.
Фото: Zakon.kz
Автобусы были пустыми и ехали в автопарк.
Фото: Zakon.kz
По словам второго водителя, он отвлекся и поздно увидел коллегу, попытался избежать столкновения, но не вышло.
Фото: Zakon.kz
Отметим, что в Алматы в данное время дождь, дорога скользкая.
Фото: Zakon.kz
В результате аварии пострадал только виновник ДТП. Его госпитализировали.
Фото: Zakon.kz
В деталях дорожного инцидента предстоит разобраться полицейским.