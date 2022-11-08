Певица Шакира сохранила опеку над детьми после развода с испанским футболистом Жераром Пике. Переговоры между бывшими супругами и их адвокатами длились более 13 часов, сообщает Zakon.kz.

Супруги подписали соглашение, согласно которому 8-летний Милан и 6-летний Саша останутся с матерью. В начале 2023 года дети отправятся вместе с Шакирой в Майами, пишет El Pais.

Пике, проживающий в Испании, сможет посещать детей в любое время.

Шакира высказалась о пристальном внимании журналистов к ее персоне и детям.

Это просто тотальный цирк, все спекулируют об аспектах нашей жизни и жизни наших детей, а многое из того, что публикуется, даже не соответствует действительности, – сказала Шакира.

2 июня стало известно, что Жерар Пике и певица Шакира больше не живут вместе. Певица обвинила футболиста в измене.